Экономист спрогнозировал рост курса иностранных валют на рынке РФ Экономист Разуваев: курс доллара будет «плавать» в районе 65-67 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал незначительный рост европейской и американской валют по отношению к рублю. По мнению эксперта, евро будет «плавать» в районе 70 рублей, а доллар будет стоит от 65 до 67 рублей. При этом эксперт подчеркнул, что отечественный сырьевой экспорт может пострадать от потолка цен на российскую нефть, введенного странами Запада.

Поскольку бюджет России дефицитен на следующие 3 года, а ослабление курса национальной валюты, это традиционный способ дефицит сократить. Также много и рыночных причин. Так как, есть опасения, что российский сырьевой экспорт пострадает от потолка цен и ряда других санкций. Также исходя из этого, мы можем ожидать, что банк России, как и ранее, не станет менять ключевую ставку в 7,5 %. В тоже время, скорее всего, это пиковые значения и дальнейшего резкого роста валют ждать не стоит. Курс же так и будет плавать в районе 70 рублей за евро и 65-67 за доллар, — заявил Разуваев.

Ранее стало известно, что курс евро во время торгов на МосБирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным на 11:04 мск, курс евро прибавлял 1,31%, поднимаясь до 70,0025 рублей. На текущий момент европейская валюта торгуется за 69,9 рублей.

Аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году.