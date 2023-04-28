Экономист рассказал о просчете западных аналитиков при разработке санкций Экономист Беляев: аналитики неверно оценили добывающую отрасль России при разработке санкций

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные аналитики, которые разрабатывали антироссийские санкции, допустили просчет, так как не смогли верно оценить добывающую отрасль страны, рассказал экономист Михаил Беляев. В беседе с Lenta.ru он отметил, что добывающие компании России имеют выходы практически на все остальные отрасли, благодаря чему российской экономике удалось устоять.

Добывающие компании имеют выходы практически на все остальные отрасли экономики, так что их устойчивость по цепочке передалась дальше. Так что никакого чуда в российской экономике не произошло. Произошел банальный просчет западных аналитиков, которые не смогли верно оценить объект, с которым имеют дело, — заявил эксперт.

Экономист пояснил, что аналитики оценили только формальные признаки российской экономики, которые указывали на перегруженность добывающих отраслей. Он уточнил, что эти выводы верные и экономика действительно базируется на них и держится на экспортном потенциале. Но аналитики допустили ошибку, когда не учли востребованность сырья и энергоресурсов на мировом рынке — потоки просто пришлось переключить на альтернативные рынки, объяснил Беляев.

Аналитик Александр Фролов ранее заявил, что США и их западные союзники побоятся надавить на Россию через Китай или Индию, так как попытки ограничить взаимоотношения приведут к полномасштабному конфликту. По его словам, санкции станут ударом для КНР и Индии, так как Россия является главным поставщиком энергоресурсов.