Экономист рассказал о перспективах ипотеки в России

https://static.news.ru/photo/ff3928ea-3ded-11eb-9ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок ипотечного кредитования в России оказался «перегрет» до максимума из-за решения властей запустить программу льготной ипотеки в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

Фактически заём под 6,5% годовых, спровоцировавший ажиотажный спрос на квадратные метры, стал стимулом для развития отрасли жилищного строительства, отметил он.

Как следует из данных опросов, больше половины россиян задумались о расширении жилплощади, но примерно один из десяти действительно решился на такой шаг. В немалой степени это вызвано тем, что спрос подтолкнул рост стоимости жилья, минимизирующий выгоду.

Ожидания россиян как о росте цен на жильё, так и об изменении ставок по ипотечным кредитам можно считать верными. Оба предположения имеют основания для воплощения в жизнь, отметил эксперт.

Тенденция увеличения стоимости жилья заметно усилилась на фоне повышенного интереса граждан к ипотечному кредитованию. Несмотря на сложное экономическое положение, ставшее следствием пандемии коронавирусной инфекции, россияне нарастили объёмы такого рода займов практически на 14-15%, — цитирует Трифонова «Экономика сегодня».

При этом, отметил он, основная тенденция разогрева ипотечного рынка льготным кредитованием в 2021 году продолжится. Люди продолжат брать займы, усиливая тем самым спрос. На фоне этого российский ипотечный рынок подрастет ещё примерно на 10%.

Дальнейшее продление госпрограммы льготной ипотеки позволит выполнить указ президента Владимира Путина и построить порядка одного миллиарда квадратных метров жилья. Вместе с тем в правительстве говорят о необходимости прорабатывать дальнейшее снижение процентной ставки.

Впрочем, в Банке России считают, что бум на рынке жилья при отсутствии запроса населения может спровоцировать падение доступности квартир. Ускоренный рост цен на жильё уже опережает инфляцию.

Негативное влияние на себестоимость недвижимости может оказать и волатильность рубля, что приведёт к росту цены на квадратный метр на 12–15%, а в течение следующего года стоимость дополнительно изменится на 8–10%. За первичным рынком неизбежно подтянется и вторичный.

Александр Трифонов полагает, что в следующем году ключевая ставка Центрального банка увеличится. Сейчас она находится на уровне 4,25%. Главный регулятор может незначительно изменить её, чтобы снизить инфляционные риски. Текущая инфляция составляет 4%, но по итогам года из-за традиционного скачка на фоне новогодних праздников может достигнуть 5%. Это, считает эксперт, приведёт и к незначительному увеличению процентных ставок в кредитных организациях.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы правительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2020 году стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%. Рост цен на квартиры в новостройках в 2021 году ожидается на уровне инфляции, заверил он.