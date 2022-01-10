Экономист рассказал, кто пострадает от экспортных санкций против России

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Стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил руководитель газораспределительной компании страны «Молдовагаз» Вадим Чебан, добавив, что это может привести к росту тарифов в стране, передаёт РИА Новости.

Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров, — сказал Чебан. По его словам, cитуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулировaнию энергетики придётся...