Экономист рассказал, кто пострадает от экспортных санкций против России
Экономист Данилов: от экспортных санкций пострадает российский рынок и предприниматели США
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:57, 10 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В случае ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию пострадает и российский рынок, и американские предприниматели, заявил кандидат экономических наук Александр Данилов ФБА «Экономика сегодня». России эмбарго грозит резким повышением цен на электронику, а производителям из США — падением доходов, объяснил он.
При этом Данилов считает введение таких жёстких санкций маловероятным.
Начнём с того, что санкции против РФ введут в случае мнимого нападения на Украину, чего, конечно, не произойдёт. Но мы знаем наших американских «друзей», зачастую им не нужен повод для того, чтобы сделать нам какую-то гадость. Но здесь возникает другая проблема — американские производители электроники. Сокращение экспорта на российские рынки существенно ударит по их карманам и по экономике в целом, потому что они много техники поставляют нам и она хорошо продаётся. Не думаю, что такая перспектива порадует американских предпринимателей, — сказал экономист.
Ранее сообщалось, что Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находятся Куба, Сирия, Иран и КНДР. Ограничения могут быть наложены на электронику, ПО и связанные с ними технологии.