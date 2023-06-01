Экономист предсказал курс доллара в июне Экономист Беляев: курс доллара в июне составит 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в июне составит 80 рублей, такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, в первый месяц лета не стоит ожидать понижения рубля к доллару, как и серьезного повышения. Беляев отметил, что на курс доллара будет влиять соотношение российской и американской экономик. Эксперт считает, что в США вряд ли намечаются радикальные перемены, поскольку там сумеют договориться о дефолте.

Американская экономика останется в стационарном положении. Что касается российской экономики, то сейчас наметились тревожные моменты. Они связаны с тем, что предприниматели проявляют инертность в своей деятельности, недаром с ними проводит встречу президент. Поэтому, я думаю, что курс рубля по отношению к доллару будет 80 по нижней границе, но будет тяготеть к 81 рублю. Могут быть всплески за пределы этих границ, но средний курс составит 80 рублей, — сказал Беляев.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что для вытеснения доллара с верхней позиции на мировом рынке необходимо создание единой валюты стран БРИКС. По его словам, повышение ставки Федеральной резервной системы США на 5% очень серьезно подрывает мировое доверие к доллару.