Экономист предложил Центробанку альтернативу повышению ключевой ставки

Решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной поднять ключевую ставку до 20% было «бессмысленным и неумным», считает экономист Василий Колташов. По его мнению, гораздо более эффективным был бы запрет на вывод капитала из российской экономики, пишет АБН.

ЦБ недооценил ситуацию, поэтому область финансов сегодня не выглядит привлекательной. Положение — сложное, и повышение ключевой ставки до 20% было весьма неумным, бессмысленным решением. Нужно было закрыть вывод капитала из российской экономики, — уточнил Колташов.

Он считает, что Центробанку следовало бы заранее приостановить работу Московской Биржи на две-три недели после начала военной операции в Донбассе. Экономист убеждён, что Россия должна была ответить болезненными для Запада экономическими ограничениями в ответ на санкции. Колташов считает, что сейчас РФ отвечает исключительно на военно-политическом уровне.

Ранее Центробанк России заявил о повышении ключевой ставки до 20%. Как сообщается на сайте регулятора, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.