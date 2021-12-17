Экономист объяснила, кому выгоден инфраструктурный план Байдена

Принятый в ноябре 2021 года план президента Штатов Джо Байдена объёмом в $1,75 трлн предполагает строительство различных объектов и предположительно должен положительно повлиять на деятельность сырьевых компаний, в частности — российских, заявила начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Елена Шишкина. Она уточнила, что промышленное машиностроение выиграло от такого решения в меньшей степени, передаёт «Экономика Сегодня».

При этом первоначальный рост от новости о намерении американских властей выделить средства на модернизацию инфраструктуры больше всего отразился на сырьевых компаниях, в том числе это затронуло и российских игроков, занимающихся добычей и переработкой, тогда как промышленное машиностроение выиграло в меньшей степени, — пояснила Шишкина.

По её мнению, влияние, которое законопроект оказывает на сектор, носит долгосрочный характер. Свою позицию она аргументировала тем, что позитивная динамика ценных бумаг компаний появится только после того, как правительство выделит средства на необходимые работы.

На котировках акций Caterpillar это, скорее всего, слабо отразится в ближайшее время, ведь участники рынка закладывали принятие инфраструктурного плана в стоимость бумаг уже давно, а пик его влияния пришёлся ещё на момент начала обсуждения проекта, — уточнила Шишкина.

Ранее Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Накануне эту инициативу с перевесом в один голос одобрил сенат Конгресса США — в её поддержку высказались 50 сенаторов, 49 проголосовали против.