https://static.news.ru/photo/31722c70-4ca5-11ea-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США. Об этом заявил экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ.

Мы наблюдаем увеличение роста сырой нефти в США. Это достаточно закономерный процесс. Если мы говорим об увеличении количества санкций в мире, то происходят достаточно заметные изменения в этих цепочках поставок, — пояснил он в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, поставщики пытаются увеличить своё присутствие в условиях санкций и увеличивают поставки нефти в те или иные страны, расширяя рынки сбыта.

Если говорить о поставках сырой нефти из РФ в США, то это не очень большие цифры, но сам процесс происходит из-за того, что американцы действительно в последние годы избирательны в применении санкций не только в адрес России, — резюмировал эксперт.

Ранее газета Die Welt сообщила, что ограничительные меры в отношении Ирана и Венесуэлы способствовали тому, что Россия увеличила физический экспорт своей сырой нефти в США. Это при том, что санкции Вашингтона действовали и против Москвы. Эксперты считают, что Россия умело воспользовалась санкционной политикой Белого дома, обойдя Мексику и став вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США, писал NEWS.ru.