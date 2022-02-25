Экономист назвал российскую армию «главным игроком на рынке акций»

Вооружённые силы России являются «главным действующим игроком на рынке акций», так как их действия влияют на биржевые котировки и жёсткость вводимых против РФ санкций, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Эксперт не рекомендовал на фоне спецоперации РФ на Украине играть на бирже из-за непредсказуемости ситуации.

Главным действующим игроком на рынке акций являются ВС РФ, [проводящие спецоперацию на Украине]. Ситуация простая: чем сильнее их действия, тем сильнее санкции и тяжелее ситуация. Они будут очень серьёзными, беспрецедентными, это понятно. Играть бесполезно, вы ничего не предугадаете, мы даже не знаем полного списка компаний, против которых введут иностранные санкции. Единственный вариант — выйти с Украины, объявить операцию ошибкой и договариваться с Украиной о компенсации, но этого не будет точно, — подчеркнул Кульбака.

Спикер добавил, что «санкции очень легко назначают, но очень тяжело отменяют. Вероятность того, что их быстро снимут и получится помириться с Западом, — практически нулевая». Экономист заявил, что «мир без России обойдётся легко, а РФ без мира не обойдётся вообще».

Кульбака также отметил, что шансы россиян купить современную компьютерную технику в ближайшем будущем стремятся к нулю на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим эксперт подчеркнул, что торговая сеть электроники DNS имела право поднять цены на продукцию до 30%, учитывая рестрикции в отношении РФ и курс иностранной валюты. Спикер добавил, что в РФ практически невозможно производить собственную IT-продукцию без зарубежных инвестиций.

Накануне DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара, сообщил директор ретейлера Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале. По его словам, нельзя утверждать, что цены не будут расти дальше, непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров на фоне введения технологических санкций.

В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

Ранее Банк России заявил о принятии мер для поддержания финансовой стабильности. В частности, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.