Экономист назвал российскую армию «главным игроком на рынке акций»Экономист заявил, что Вооружённые силы России являются главным игроком на рынке акций
Вооружённые силы России являются «главным действующим игроком на рынке акций», так как их действия влияют на биржевые котировки и жёсткость вводимых против РФ санкций, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Эксперт не рекомендовал на фоне спецоперации РФ на Украине играть на бирже из-за непредсказуемости ситуации.
Главным действующим игроком на рынке акций являются ВС РФ, [проводящие спецоперацию на Украине]. Ситуация простая: чем сильнее их действия, тем сильнее санкции и тяжелее ситуация. Они будут очень серьёзными, беспрецедентными, это понятно. Играть бесполезно, вы ничего не предугадаете, мы даже не знаем полного списка компаний, против которых введут иностранные санкции. Единственный вариант — выйти с Украины, объявить операцию ошибкой и договариваться с Украиной о компенсации, но этого не будет точно, — подчеркнул Кульбака.
Спикер добавил, что «санкции очень легко назначают, но очень тяжело отменяют. Вероятность того, что их быстро снимут и получится помириться с Западом, — практически нулевая». Экономист заявил, что «мир без России обойдётся легко, а РФ без мира не обойдётся вообще».
Кульбака также отметил, что шансы россиян купить современную компьютерную технику в ближайшем будущем стремятся к нулю на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим эксперт подчеркнул, что торговая сеть электроники DNS имела право поднять цены на продукцию до 30%, учитывая рестрикции в отношении РФ и курс иностранной валюты. Спикер добавил, что в РФ практически невозможно производить собственную IT-продукцию без зарубежных инвестиций.
Накануне DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара, сообщил директор ретейлера Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале. По его словам, нельзя утверждать, что цены не будут расти дальше, непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров на фоне введения технологических санкций.
В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.
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