Экономист исключил передачу Украине замороженных активов России

Передача Украине замороженных зарубежных активов России исключена, заявил NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Эксперт добавил, что средства, скорее всего, разблокируют летом, когда придёт время (в июле) выплаты годовых дивидендов, в ином случае фонды «просто не получат» доход по акциям в РФ. Спикер подчеркнул, что Киев «много чего хочет, и ему давно не дают покоя резервы РФ».

Резервы заморожены, но не конфискованы, их могут заблокировать и на 20 лет. Киев много чего хочет, и ему давно не дают покоя резервы РФ. Ещё Тимошенко предлагала пустить их на выплаты компенсаций по советским сберкнижкам и украинским. Но я думаю, что этот вариант исключён (передачи активов РФ Украине. — NEWS.ru). Если они на это пойдут, то в РФ конфискуют и национализируют [иностранные активы]. Более того, в любом случае украинцам наши активы не достанутся, месяц-два, вероятно, и в Киеве будет другая власть. Может правительство в изгнании Зеленского думает, на что жить вполне возможно. Пиком будет история с газом, после этого ситуация будет рассасываться, — рассказал Разуваев.

Американские сенаторы ранее предложили направить средства от конфискованных активах богатых россиян и российских миллиардеров на помощь Украине, передаёт портал Axios. Соответствующий законопроект был представлен представителями от обоих партий. При этом уточняется, что фондом будет управлять Госдепартамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский лидер «не может оставаться у власти». В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжать нынешний курс действий на Украине.