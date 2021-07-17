«Единая Россия» предложила списать долги части россиян

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, согласно которому предлагается списать долги с россиян, пострадавших от ЧС или техногенных катастроф. В частности, это касается жителей Крыма и Кубани, пострадавших от наводнения, пишут «Известия».

Люди потеряли единственное жильё, имущество: личные вещи, бытовую технику, мебель. У многих из них недвижимость была куплена в ипотеку, приводит газета слова автора законопроекта — зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко.

Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей, — говорит депутат.

Документ предлагает для получения такой льготы предоставить банку документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения ЧС, а также документы о включении в список пострадавших от стихии.

При этом освобождение от долгов не ухудшит кредитную историю заёмщика. Авторы отмечают, что ЧС — объективное обстоятельство, такое же, как и потеря работы, и люди должны быть законодательно защищены в такой ситуации. Законопроект уже отправлен на рассмотрение в Центробанк и правительство.

Интересно, что основная часть банков при составлении кредитного договора указывает пункт о форс-мажорных обстоятельствах, но пока неизвестны случаи его практического применения.

Ранее правительство Крыма выделило 161 млн рублей на ликвидацию последствий потопа в республике. Деньги направят из резервного фонда.