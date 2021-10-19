Длинный рубль и высокий ранг: шаги по развитию госуправления в России

Не секрет, что отношение большинства россиян к работе государственных органов оставляет желать лучшего. По данным фонда «Общественное мнение», 74% опрошенных оценивают работу чиновников неудовлетворительно. Ассоциации с коррупцией возникают у 24% респондентов. Естественно, что при таком общественном мнении изменить систему государственного управления нелегко. Транслируемое отношение есть и у самих госслужащих, что лишает их мотивации к продуктивному труду. Что можно сделать, чтобы работа чиновников была эффективнее, их доходы и система поощрений — прозрачнее, а в результате благосостояние России и её населения росло?

Вознаграждение от успехов

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в 2020 году запустил проект «20 идей по развитию России», в котором обобщил опыт других стран и выдвинул предложения по развитию России. Среди тех, кто доказал, что экономического процветания можно достичь путём реформ, в частности, Сингапур и Объединённые Арабские Эмираты. Дмитрий Давыдов считает, что у России есть достаточно возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям, в том числе по развитию системы госуправления. Для чего предприниматель предлагает применить новую модель мотивации и поощрения чиновников.

В мире очень актуально стоит вопрос определения самой эффективной модели, которая могла бы помочь в управлении государством. Такие мотивации, как альтруизм и желание внести вклад в развитие страны, не всегда являются действенными в долгосрочной перспективе, — отмечает Дмитрий Давыдов.

В построении эффективной системы госуправления Давыдов предлагает взять за основу опыт бизнеса. Он считает, что лучше всего развиваются частные компании, поскольку оценка эффективности менеджмента напрямую зависит от достигнутых финансовых показателей.

«Соответственно, нет лучшего стимула, чем мотивация, привязанная к оплате менеджера или чиновника, если мы говорим о государственной службе», — уверяет Давыдов.

Можно обратить внимание на опыт Сингапура, где политики и госслужащие получают бонусы в зависимости от роста ВВП страны. В этом плане Сингапур похож на большую корпорацию. Чтобы в России заработала похожая схема, можно оставить текущую заработную плату чиновников на прежнем уровне, но ввести возможность для получения дополнительного вознаграждения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рубль и ранг

Если рост ВВП превысит ожидаемый, то размеры бонусов у госслужащих тоже вырастут. Но при подсчётах важно исключать показатели роста, основанные на экспорте энергоносителей. Тогда будут развиваться другие сферы, которые так необходимы для роста благосостояния всего общества, а не отдельных его частей. Давыдов даже подсчитал приблизительные доли процентов, на которые могут рассчитывать чиновники разных рангов.

Президент страны, по мнению Давыдова, должен получать бонус в размере 7% от превышения, председатель правительства — 5 %, руководитель администрации президента может рассчитывать на 4%, каждый зампредседателя правительства — на 3%, каждый замруководителя администрации президента — на 2%, каждый министр — на 1,5%.

Также на бонусы предлагается выдавать заместителям министров, руководителям департаментов и другим категориям госслужащих, если их деятельность непосредственно связана с ростом ВВП в стране.

Для налоговой службы в планах Давыдова тоже предусмотрены вознаграждения. Предприниматель предлагает использовать сумму разницы между запланированным сбором налогов и фактическими показателями. Профильный министр ежегодно сможет получать 0,3% от сверхпоступлений, руководитель ФНС — 0,2%, заместитель профильного министра и каждый замруководителя ФНС — по 0,1%. Сотрудникам центрального аппарата ФНС достанется по 0,5%.

Руководители межрегиональных инспекций ФНС, управлений ФНС по субъектам Российской Федерации, межрайонных инспекций, согласно идее Давыдова, тоже достойны вознаграждений при успешной работе. А каждому налоговому инспектору можно определить местный план по сумме собранных налогов, при перевыполнении которого он будет получать 10% от сверхпоступлений.

В России по-прежнему большую роль играет сельскохозяйственный комплекс. От его успехов зависит уровень жизни в том числе и жителей сельской местности. Поэтому для поощрения этого сектора предлагается привязать систему вознаграждений к объёмам реализации товаров агропромышленного и животноводческого комплексов. Давыдов рассчитывает на то, что у госслужащих появится личная заинтересованность в том, чтобы решать проблемы аграриев и животноводов. Причём вознаграждение чиновников будет напрямую зависеть от результатов действий участников рынка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Успех народа — эффективное государство

В программу Дмитрия Давыдова заложена прямая зависимость устойчивости государства от экономического успеха народа. По сути, это уникальная модель мотивации. Важно подчеркнуть, что государство не понесёт никаких расходов: любые выплаты бонусов будут осуществляться только при условии роста экономики. Кроме того, рост благосостояния высших должностных лиц исполнительной власти будет официальным и легальным. Коррупция не будет выгодна, потому что коррупционные действия будут нести уменьшение потенциальных доходов.

Благосостояние чиновников не будет источником раздражения для народа, поскольку оно будет свидетельствовать о росте благосостояния всей страны.

Важным моментом является и то, что программа по сути нацелена на построение эффективной команды, в которую должна стремиться интеллектуальная элита страны. Работать в госсекторе в такой ситуации станет не только выгодно, но и престижно. Кроме того, растущие доходы позволят значительно поднять зарплаты тем госслужащим, чья деятельность не влияет напрямую на рост экономики: врачам, учителям, военнослужащим, соцработникам и так далее. Также улучшится поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек.

Предприниматель Дмитрий Давыдов очень очень надеется, что российские власти обратят внимание на его идеи и предложения. Он уверен, что их реализация поможет России стать прогрессивным государством с лидирующими позициями по многим направлениям, а её жителям — самыми обеспеченными и счастливыми людьми в мире. Однако, по мнению Давыдова, это невозможно без законодательной поддержки государства.