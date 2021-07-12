Депутат Госдумы предложил отменить металлические деньги

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев считает, что в России надо отказаться от металлических денег. Дело в том, что производство монет обходится государству дороже, чем номинал, пишет URA.RU.

Монеты даже по весу стоят гораздо больше, чем по номиналу, аргументирует экономист.

Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан. Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию, — пояснил парламентарий.

Тем более это невыгодно сегодня, когда россияне предпочитают пользоваться банковскими картами при проведении любых денежных операций.

На замену любым деньгам, которые мы можем подержать в руках, приходят карточки. В основном это безналичные расчёты. Уже даже чаевые можно оставить при помощи QR-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть, — говорит Жигарев.

К тому же, металлические деньги легко можно заменить бумажными, так как они дешевле в производстве и целесообразнее для государства. Бумажные купюры более мелкого номинала удобнее в использовании и для пожилых людей, так как их можно рассмотреть получше, чем монеты.

Ранее сообщалось, что инициатива Банка России по изъятию металлических денег у населения объясняется, прежде всего, экономическими соображениями. Если банкноты люди хранят на всякий случай, не в полной мере доверяя банковской системе или опасаясь экономических потрясений, то с монетами ситуация иная.