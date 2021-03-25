Экономисты объяснили, зачем ЦБ решил забрать монеты у россиян

https://static.news.ru/photo/226dc0a0-8d6c-11eb-95e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива Банка России по изъятию металлических денег у населения объясняется, прежде всего, экономическими соображениями. Предпосылки объяснили эксперты финансового рынка.

По их словам, в последнее время наметилась тенденция к накоплению гражданами наличных денег. Однако если банкноты люди хранят на всякий случай, не в полной мере доверяя банковской системе или опасаясь экономических потрясений, то с монетами ситуация иная.

Это износостойкие деньги, которые «живут» дольше банкнот и реже нуждаются в перевыпуске. Однако из-за инфляции они становятся всё менее востребованными, пояснил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Корнеев. В итоге в магазинах металлические деньги принимают неохотно, а люди предпочитают не носить их с собой.

Поскольку у монет относительно низкий номинал, люди неосознанно оставляют их дома и не возвращают в оборот, подтвердил советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов. В итоге Центробанк несёт ощутимые издержки при производстве новой мелочи.

По словам кандидата экономических наук Михаила Белова, при чеканке монет используются ценные и цветные металлы. Из-за этого производство таких денег становится дороже самого оборота. Таким образом, эксперимент по созданию автоматов для приёма монет — это попытка ЦБ оптимизировать расходы.

В общей денежной массе монеты составляют достаточно большую долю. Как сообщает сайт телеканала «360», к январю 2021 года ЦБ насчитал у россиян уже более чем 69 млн металлических денег на сумму 113 млрд рублей. Чаще всего это 10-копеечные монеты, на втором месте — однорублёвые. По сумме денег у граждан страны больше всего монет номиналом 10 рублей, за ними расположились монеты в пять рублей и один рубль.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России планирует собрать находящиеся на руках у россиян монеты с помощью специальных автоматов. Запуск эксперимента намечен на 2022 год, он пройдёт в одном из регионов с низкой долей возврата металлических денег в оборот.