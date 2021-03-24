Банк России намерен забрать монеты у россиян

Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет, находящихся на руках у россиян, с помощью специальных автоматов.
Комиссии за приём монет не будет совсем или она будет символической,
В 2020 году Банк России выпустил более 1,3 млрд монет. Их производство обошлось в 3,8 млрд рублей. В период пандемии COVID-19 доля монет, вернувшихся в кассы, составила 46%. В 2019 году показатель равнялся 63%. В документе «Основные направления развития наличного денежного обращения», выпущенном ЦБ, говорится, что торговые точки всё чаще отказываются принимать монеты, чтобы сэкономить на пересчёте и инкассации.
Центробанк предложил проводить акцию «День монеты», чтобы вернуть металлические деньги в оборот. В рамках акции предполагается перенаправление монет в организации, нуждающиеся в них.
Ранее зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев объявил, что на российских купюрах появятся изображения новых городов, передавал NEWS.ru.