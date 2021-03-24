Банк России намерен забрать монеты у россиян

https://static.news.ru/photo/bf52ec74-8ccc-11eb-8eab-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет, находящихся на руках у россиян, с помощью специальных автоматов.

Комиссии за приём монет не будет совсем или она будет символической, сообщает «Российская газета». Запуск эксперимента намечен на 2022 год, планируется, что это произойдёт в одном из регионов с низкой долей возврата монет из обращения. В Центробанке отметили, что регулятор привлечёт технологического партнёра, так как в распоряжении ЦБ нет необходимого оборудования.

В 2020 году Банк России выпустил более 1,3 млрд монет. Их производство обошлось в 3,8 млрд рублей. В период пандемии COVID-19 доля монет, вернувшихся в кассы, составила 46%. В 2019 году показатель равнялся 63%. В документе «Основные направления развития наличного денежного обращения», выпущенном ЦБ, говорится, что торговые точки всё чаще отказываются принимать монеты, чтобы сэкономить на пересчёте и инкассации.

Центробанк предложил проводить акцию «День монеты», чтобы вернуть металлические деньги в оборот. В рамках акции предполагается перенаправление монет в организации, нуждающиеся в них.

Ранее зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев объявил, что на российских купюрах появятся изображения новых городов, передавал NEWS.ru.