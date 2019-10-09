https://static.news.ru/photo/bb03ca28-eaa0-11e9-8549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Глава BP Роберт Дадли не исключил, что останется в совете директоров «Роснефти» после своего ухода с поста руководителя британской компании. Отвечая на вопрос журналистов о личных планах после увольнения, он отметил, что каких-либо конкретных планов пока нет.

Я не знаю, я долгое время работал по семь дней в неделю. Я найду интересные дела, чем бы мог заняться. Возможно, останусь в совете директоров «Роснефти», так как отношения очень важны, — сказал топ-менеджер в кулуарах конференции Oil&Money, его слова приводит РИА Новости.

Дадли уйдёт в отставку 31 марта 2020 года. Он проработал в BP 40 лет, из которых девять лет занимал пост гендиректора. BP входит в шестёрку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Она владеет 19,75% акций «Роснефти».