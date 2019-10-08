https://static.news.ru/photo/ae4eabb2-e9e3-11e9-83c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Крабовые» аукционы, стартовавшие 7 октября, проходят в условиях жёсткой конкуренции, поскольку на некоторых из них численность участников два раза превышает количество лотов. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В то же время он отметил, что на шесть лотов желающих нет вообще. Поэтому ведомство планирует снизить цены на них и выставить на торги повторно.

Шестаков добавил, что по итогам аукционов планируется передать в госбюджет 125,5 млрд рублей, сообщает « Интерфакс ».

Всего на торги выставлен 41 лот, а общий размер квоты составляет около 41 тысячи тонн крабов. Победители аукционов смогут приступить к промыслу с 2020 года.

Как писал News.ru, владельцы квот должны построить 41 судно для добычи краба. Из них 31 будет предназначено для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а остальные — для Северного бассейна. Стоимость каждого проекта составит около 1 млрд рублей.