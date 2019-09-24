Масштабное сокращение госслужащих, которое Минфин запланировал на 2020–2021 годы, чревато социальными последствиями и не принесёт существенной экономии бюджетных денег. Об этом единогласно заявляют аналитики и экономисты, опрошенные News.ru.

Ведомство задумало провести такую реформу в ближайшие два года, чтобы получить возможность повысить зарплаты тем чиновникам, которые останутся при работе, следует из слов первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко. В противном случае, заявила она РИА Новости, госслужащим будут индексировать зарплаты только на уровень инфляции. По прогнозам Центробанка, она закрепится вблизи 4% уже в 2020-м и будет держаться на этом уровне до 2022 года. Чтобы поднять до конкурентного уровня вознаграждение за труд занятым в госуправлении, потребуется дополнительно 100 млрд рублей в год из бюджета, оценивает Нестеренко.

Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Впрочем, по её словам, экономия — это не самоцель реформы. Проводить же её планируется в два этапа, по итогам чего численность госслужащих должна сократиться на 15%. Сейчас в госуправлении работают около 2,4 млн россиян, следует из материалов Минфина.

Опыт предыдущих кампаний по оптимизации численности сотрудников госструктур показывает, что на первом этапе такой «реформы», скорее всего, ограничатся сокращением вакансий и незаполненных ставок и многих переведут в сервисные организации с «конвертацией» госслужащих в сотрудников разнообразных ГБУ, ФКУ и АНО, рассуждает один из опрошенных экспертов.

Экономика достаточно легко сможет принять в себя высвободившиеся кадры — навыки с госслужбы даже у среднего звена хорошо конвертируются в рабочие места. Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»

Впрочем, добавляет он, такой шаг едва ли даст существенную экономию денежных ресурсов. При этом проблемы могут быть у конкретных сотрудников предпенсионного возраста или жителей отдельных депрессивных регионов, подчёркивает экономист.

Государство, скорее всего, затевает программу переквалификации госслужащих, чтобы бывшие чиновники без специальных навыков не оказались на улице, полагает ещё один эксперт.

Возможно, часть из них будет переведена в структуры, связанные тем или иным образом с государством. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер»

В любом случае есть риски роста безработицы, предупреждает Суверов. Это будет иметь социальные последствия, в том числе в виде снижения доходов населения. Реальные располагаемые доходы россиян падают последние четыре года, на 2019-й Минэкономразвития и Центробанк прогнозируют слабый рост — в пределах 0,1% к показателям 2018-го.