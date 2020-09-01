Чего не позволяет новый закон о внесудебном банкротстве физлиц

С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки в федеральный закон «О банкротстве», позволяющие должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме. Отныне клиенты банков и микрофинансовых организаций (МФО) при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда. Для этого нужно просто обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, вот почему в парламенте её «окрестили» как упрощённое банкротство. По мнению экспертов, малоимущим должникам психологически легче обратиться в МФЦ, чем в негосударственные органы, к тому же бесплатность процесса делает его доступным всем без ограничений.

Такую возможность получат граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращён взыскателю. Для этого у россиянина должны быть непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, закрыто исполнительное производство из-за отсутствия имущества и не возбуждено иное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

В заявлении на собственное банкротство гражданин должен перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним. Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия обязательным условиям, он вернёт заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде либо снова обратиться с заявлением через месяц.

В период всей процедуры гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Если все условия для внесудебного банкротства были выполнены, информацию о возбуждении процедуры многофункциональный центр в течение трех рабочих дней внесёт в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Внесудебное банкротство будет длиться 6 месяцев. В данный период вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей. Кроме того, прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

По завершению процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом, а задолженность перед названными им кредиторами будет признана безнадёжной.

Основная цель внесудебной процедуры банкротства — позволить гражданам списывать долги, не создавая допнагрузку на арбитражные суды и не привлекая к активному участию кредиторов и финансового управляющего. При этом законодатель сохранил у кредиторов возможность подачи в суд заявления о банкротстве гражданина, который самостоятельно инициировал внесудебное банкротство. Таким правом, например, обладают те кредиторы, которые не были перечислены должником в заявлении. Вера Рихтерман партнёр Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» партнёр Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры»

К сведению, первое сообщение о возбуждении новой для России процедуры внесудебного банкротства гражданина пришло из Тывы. Ей воспользовался 33-летний житель посёлка Каа-Хем — Буян Донгак, который обратился в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва. В информации на сайте «Федресурса» (ЕФРСБ, fedresurs.ru) МФЦ уведомил, что Донгак в своём заявлении указал долг в 202 тысячи рублей по привлечённому в 2013 году в АйМаниБанке автокредиту. Сам АйМаниБанк в 2016 году лишился лицензии, в 2017 году суд признал его банкротом.

Напомним, что в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 правительство РФ ввело полугодовой мораторий на банкротство ИП и юридических лиц из наиболее пострадавших отраслей бизнеса. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введён мораторий на банкротство по заявлению кредиторов. Позже президент России подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о праве на отказ от моратория на банкротство. Данные поправки позволяют организациям избежать ограничений, которые накладывает мораторий на банкротство: запрет на распределение прибыли между учредителями либо участниками, на выплату дивидендов, на выплату действительной стоимости доли.

Польза и проблемы

Сергей Булкин/NEWS.ru

По большому счёту новшество под названием «упрощённое банкротство» означает, что теперь появилась возможность бесплатно признать себя банкротом. Напомним, что до настоящего момента гражданину необходимо было собирать комплект документов и подавать его в суд. Согласитесь, далеко не каждый может справиться с такой задачей. Поэтому обращаются к юристам за помощью, а это стоит денег. Для проведения процедуры личного банкротства гражданина нужен финансовый управляющий.

Поэтому должник вынужден искать такого управляющего и договариваться с ним, поясняет эксперт по банкротствам Игорь Зиневич. По итогам в среднем процедура личного банкротства гражданина обходится должнику в Москве в сумму порядка 150 тысяч рублей. Таких денег у многих нет, поэтому воспользоваться механизмом списания долгов граждане не могли.

Но! В этом всём прекрасном «без денег» есть один большой минус. Ты не можешь признать себя банкротом по упрощённой процедуре, если в отношении тебя нет оконченного исполнительного производства по основанию отсутствия у тебя какого-либо имущества, на которое можно обратить взыскание. Другими словами сначала надо, чтобы твой кредитор обратился к приставам, возбудили дело, потом его прекратили, так как у тебя нет имущества, и только после этого ты получаешь возможность признать себя банкротом по упрощённой процедуре. Игорь Зиневич адвокат, эксперт по долгам и банкротствам адвокат, эксперт по долгам и банкротствам

По новым правилам, во время банкротства должник не сможет получить наследство или взять новый кредит. Также есть ограничения действий должника после его признания банкротом. Так, если меньше чем за один год до старта процедуры заявитель являлся ИП, то на протяжении пяти лет он не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и работать на руководящих должностях.

Есть некоторые сложности у упрощённого банкротства. Заявлению о банкротстве обязательно предшествует завершённое исполнительное производство, то есть будущий банкрот должен пройти через судебное разбирательство, и судебные приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания по причине отсутствия у должника какого-либо имущества. Однако обычно срок от момента возбуждения исполнительного производства до вынесения судебным приставом акта о невозможности взыскания составляет около двух лет. Это время пристав тратит на розыск имущества должника, самого должника и проведение обязательных действий в рамках исполнительного производства. Ольга Эттлер член Ассоциации юристов России и партнёр «Легес Бюро» член Ассоциации юристов России и партнёр «Легес Бюро»

Следовательно, поясняет Эттлер, должник при введении такого новшества в качестве обязательного требования банкротства сможет объявить себя банкротом через внесудебную процедуру где-то через два года после возбуждения исполнительного производства.

Кроме того, если кредитор после получения решения суда не идёт за исполнительным листом и не подаёт его приставу, то должник должен ждать ещё три года, так как срок предъявления исполнительного листа составляет три года с момента вступления в законную силу решения суда.

И, наконец, процедура банкротства возможна не чаще одного раза в 10 лет, — заметила член Ассоциации юристов России.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльмана Мехтиева, к сожалению, закон не обошёлся без «белых пятен». Так, например, уточняет он, есть риск, что изначально будут искать далеко не всё имущество должника, а кредиторы на сегодня не имеют право проверить достоверность этой информации.

Кроме того, всех волнует вопрос хватит ли сотрудникам МФЦ квалификации для проведения проверки, не столкнётся ли рынок с валом ошибок, на исправление которых потребуются дополнительные временные и финансовые затраты. Эльман Мехтиев президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

На практике введение новой процедуры ещё раз демонстрирует, как важно для кредиторов держать руку на пульсе и вести систематический мониторинг действий своих контрагентов, например, путём отслеживания публикаций в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве», резюмировала Вера Рихтерман.