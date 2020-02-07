https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent утром в пятницу увеличилась на $0,08 (на 0,15%) и торгуется на уровне около $55 за баррель. Такие данные приводит лондонская биржа ICE Futures.

В четверг Brent не поднималась выше $54,93 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром 7 февраля поднялись на $0,04 (на 0,08%) — до $50,99 за баррель. Их стоимость выросла на $1,14 по итогам предыдущей сессии. Таким образом, баррель нефти WTI с 3 января поднялся на максимальные 2,3%, завершив день на отметке $50,75, передаёт «Интерфакс».

Аналитики считают, что давление на нефтяные цены сохранится из-за ситуации с китайским коронавирусом. 6 февраля технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки заболевания.

Россия пока не сформулировала свою позицию по данному вопросу. Глава Минэнерго Александр Новак пояснил в четверг, что отношение Москвы к взаимодействию с ОПЕК не поменялось. РФ придерживается позиции о том, что взаимодействие и координация между ведущими игроками нефтяного рынка оказывают на него позитивное влияние.

Как писал NEWS.ru, ранее Новак сообщил, что Россия сформирует свою позицию по предложению ОПЕК+ в ближайшие дни.