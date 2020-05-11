Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исходя из данных торгов, мировые цены на нефть 12 мая растут на фоне появляющихся в СМИ новостей о сокращении добычи в нескольких странах, в частности — в Саудовской Аравии.

По информации на 07:59 мск, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%. Цена достигла отметки в 29,78 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI продемонстрировала рост на 1,08% — до 24,4 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов связан с тем, что в различных мировых СМИ появляются сообщения о сокращении добычи нефти с целью снижения уровня сырья на рынках в ОАЭ, Кувейте и в Саудовской Аравии.

Ранее, 11 мая, NEWS.ru писал, что цены на нефть снизились из-за опасений возможности новой волны коронавируса в Китае.

По данным на 14:00 по московскому времени, июльские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,39%. Баррель этой нефти сейчас стоит $30,23. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,9% до $24,27 за баррель.