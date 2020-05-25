Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть в мире растут во вторник утром, 26 мая, на растущем оптимизме за восстановление баланса спроса и предложения.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8:03 мск росла до $36,23 — на 1,97%. Стоимость фьючерсов нефти WTI росла до $34,4 за баррель — на 3,43%.

Оптимизм инвесторов подкреплён признаками того, что страны придерживаются обязательств по сокращению добычи. В то же время многие страны начинают снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, рынок поддержан комментариями России о том, что страна вышла на целевой показатель по соглашению ОПЕК+.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) прогнозируют, что цена нефти может оставаться на низком уровне достаточно долгое время, до 2025 года.