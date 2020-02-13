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Стоимость нефти эталонных марок продолжает увеличиваться четвёртые торги на ожиданиях решения ОПЕК+ по сокращению добычи.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили $0,01 и достигли отметки в $56,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 0,05%, составив $51,47 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что в I квартале 2020 года спрос на нефть может снизиться на 435 тысяч баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), такое значительное падение произойдёт из-за влияния коронавируса на мировую экономику.