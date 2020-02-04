https://static.news.ru/photo/f4f22578-471a-11ea-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Стоимость нефти поднялась в ожидании внепланового заседания стран — участниц ОПЕК+.

Так, апрельские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent сейчас торгуются на 0,55% выше, чем на момент закрытия предыдущей сессии, их стоимость составила $54,75 за баррель. Светлая нефть WTI подорожала на $0,44 (0,88%) — до $50,55 за баррель, передаёт «Интерфакс».

Участники заседания технического комитета ОПЕК+ обсудят в том числе сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до окончания кризиса, вызванного вспышкой коронавируса нового типа в Китае.

Как писал NEWS.ru ранее, Саудовская Аравия требует от стран — участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти для поддержки рынка. Это необходимо, чтобы избежать падения спроса на чёрное топливо из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.