Цены на молочную продукцию повысятся с 1 февраля в России

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. Ретейлерам разосланы соответствующие письма, сообщает «Коммерсант».

О подорожании части ассортимента на 9,9% с начала февраля уведомила компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа». Производитель объяснил это ростом себестоимости производства и необходимостью сохранения прибыльности. Поднятие цен Danone также аргументирует ростом цен на биржевые молочные продукты, которые достигли максимальных значений в декабре. Масло жирности 72,5% выросло в цене на 45% до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко — на 35% до 250 рублей за 1 кг.

За IV квартал 2021 года в среднем на 6,9% подорожала упаковка, на 6,7% — логистика, выросли затраты на обработку товаров, аренду и многое другое. По этой же цене поднимает цены на продукцию производитель детского питания «Фрутоняня» — «Прогресс».

В Danone считают, что рост цена на сырьё продолжится и в этом году, цены на молоко-сырьё вырастут ещё на 17%. Компания прогнозирует также подорожание сахара и подсластителей на 11,6% в первом полугодии, фруктово-ягодных наполнителей — на 7,4%.

Компания Viola прогнозирует подорожание молочной продукции на 15-20% к концу года. Отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов и готовится к новым ограничениям.

Производители отмечают, что цены на молочную продукцию не росли последние два года, категория была дефлятором на продовольственном рынке. расходы же переработчиков по многим статьям серьёзно увеличились за это время.

Минсельхоз не ожидает резкого повышения цен на молочную продукцию, в том числе, и из-за того, что государство приняло меры господдержки отрасли.

Ранее сообщалось, что дополнительные меры поддержки молочной отрасли намерены проработать в правительстве, чтобы не допустить подорожания продукции. Такое поручение дала профильным ведомствам вице-премьер Виктория Абрамченко.