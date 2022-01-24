В России разработают новые меры поддержки молочной отрасли

Дополнительные меры поддержки молочной отрасли намерены проработать в правительстве, чтобы не допустить подорожания продукции. Такое поручение дала профильным ведомствам вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает пресс-служба кабинета.

Планируется также предоставление предприятиям отрасли компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, отметили в пресс-службе вице-премьера.

Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов, рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию, — говорится в сообщении.

Виктория Абрамченко 24 января провела совещание по ситуации в молочной отрасли и её развитию. В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минфина, Минпромторга и других профильных и надзорных ведомств.

Так, крупнейшие торговые сети объявили о намерении не повышать цены на базовые продукты питания более чем на 10%. Наценку ограничат на 200 товарных позиций, в том числе на хлеб, молоко, сливочное масло.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка».