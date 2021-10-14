Цены на газ в Европе возобновили рост до $1200

Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом. С начала торгов они подорожали почти до $1200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, бумаги по индексу голландского TTF
Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов отметил, что российский бюджет не получает дополнительной валютной выручки от высоких цен на газ, и они не оказывают влияния на курс рубля. По его словам, львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой. Чтобы выручка «Газпрома» выросла, а рубль укрепился, цены на газ должны продержаться на высоком уровне до начала 2022 года.