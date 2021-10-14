Цены на газ в Европе возобновили рост до $1200

Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом. С начала торгов они подорожали почти до $1200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, бумаги по индексу голландского TTF стартовали с $1127,5 за тысячу кубометров и к 09:13 подорожали до $1157,5. Это на 3,1% выше расчётной цены предыдущего дня. На максимуме цена доходила до $1,25 тысячи за тысячу кубометров. По состоянию на 10:05 по московскому времени она скорректировалась до $1,218 тысячи.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов отметил, что российский бюджет не получает дополнительной валютной выручки от высоких цен на газ, и они не оказывают влияния на курс рубля. По его словам, львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой. Чтобы выручка «Газпрома» выросла, а рубль укрепился, цены на газ должны продержаться на высоком уровне до начала 2022 года.