Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается почти на 14%, до $800 за тысячу кубометров. Это происходит впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии сессии чуть превышала $930 за тысячу кубометров. В течение первых часов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе $840–850, что почти на 10% ниже расчётной цены четверга, а в 15:28 мск впервые с середины сентября опустилась до $800 долларов, или на 13,9% ниже расчётной цены. Накануне стоимость декабрьских фьючерсов составила $914 за тысячу кубометров, а расчётная цена превысила $935.

Спотовые цены на газ также снижаются. Цена на TTF по контракту «на день вперёд» с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти $1020 за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до $900.

Ранее издание Axios признало, что Россия непричастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. По его данным, критическая ситуация с запасами газа остаётся «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».