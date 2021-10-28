Цены на газ в Европе упали до $800 впервые с середины сентября

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается почти на 14%, до $800 за тысячу кубометров. Это происходит впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии сессии чуть
Спотовые цены на газ также снижаются. Цена на TTF по контракту «на день вперёд» с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти $1020 за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до $900.
Ранее издание Axios признало, что Россия непричастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. По его данным, критическая ситуация с запасами газа остаётся «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».