Цены на бензин в России падают четыре месяца подряд Росстат зафиксировал снижение цены на бензин в июне на 0,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне в России средняя розничная цена на бензин снизилась на 0,1% по отношению к маю. Картина падения стоимости бензинового топлива в стране наблюдается уже четыре месяца подряд. При этом цена на дизельное топливо за месяц не изменилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный — на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились, — говорится в сообщении ведомства.

Рост цен на топливо в России отмечался на протяжении всего 2021 года и в результате подорожание составило 8,84%, превысив темпы инфляции. При этом в первые два месяца 2022 года, согласно данным Росстата, цены росли невысокими темпами, а с марта они начали снижаться.

Таким образом, в месячном выражении цены на горючее падают уже четыре месяца подряд. С начала года по конец июня стоимость бензина в стране выросла на 0,39%, дизеля — на 1,71%. Инфляция за этот период составила 11,77%.

В то же время в США руководитель энергетического анализа центра OPIS Том Клоза сделал прогноз, согласно которому цены на бензин в стране могут достичь «апокалиптических» значений, если во время летнего сезона ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям. По прогнозу эксперта. в оставшиеся два месяца лета власти США «должны скрестить пальцы».