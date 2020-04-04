Центробанк разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы

https://static.news.ru/photo/c4e82408-76aa-11ea-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизмом кредитных каникул в рамках нового закона граждане могут воспользоваться один раз и по одному кредиту. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Центральный банк призывает граждан сначала провести переговоры о реструктуризации кредита с банком, а потом пользоваться правом на кредитные каникулы.

Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заёмщику пережить сложные времена, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Только в том случае, если этот вариант не устроит заёмщика, следует воспользоваться своим правом на кредитные каникулы. Центробанк напомнил, что в рамках нового закона льготным периодом по кредиту можно будет воспользоваться один раз.

Как писал NEWS.ru физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу (4 апреля), могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе обратиться за льготным периодом, если ведут деятельность в определённых кабмином отраслях.