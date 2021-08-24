«Центр притяжения»: социолог объяснил, что вернёт россиян на Дальний Восток

Отток населения из регионов Дальнего Востока и Сибири в России — долгосрочный тренд, но ситуация сейчас намного лучше, нежели в 1990-х, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. Эксперт согласился, что там необходимо создавать центры притяжения, дабы вернуть граждан на ДВ. Он объяснил, что переезжают в основном в центр страны, ближе к Москве, в ЦФО и СЗФО.

Для того чтобы снизить отток населения с Дальнего Востока, Севера, из Восточной Сибири, необходимы преференции для местного населения, уровень жизни должен быть выше. Сейчас принимаются меры для сдерживания оттока молодёжи — создание Дальневосточного федерального университета, но эти процессы невозможно притормозить или повернуть вспять в короткий промежуток времени, — подчеркнул Мукомель.

Среди прочих мер эксперт предложил субсидировать авиаперевозки для местных, так как «лететь долго и дорого», но главное — привлекать частные инвестиции и создать для этого инфраструктуру.

Мы должны учитывать, что регионы Дальнего Востока ориентированы на экономику стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Наверное, нужно продвигать определённые усилия по налаживанию нормальных, долгосрочных экономических связей с тем, чтобы привлекать иностранный капитал, — резюмировал специалист.

Социолог добавил, что необходимо ориентироваться на предпочтения молодёжи, так как подрастающее поколение уезжает с Дальнего Востока, если не видит перспектив для получения хорошего образования или работы.

Он обратил внимание, что когда дальневосточные субъекты покидают те, кто недавно туда приехал и не успел прижиться, — это «более или менее терпимо». Другое дело, если переезжают «пустившие корни» россияне. Таким образом Мукомель оценил данные Росстата по внутренней миграции.

Ранее в Росстате отметили, что в 2020-м жители РФ чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, а также в Ленинградскую область и Подмосковье. Среди субъектов с самым сильным оттоком граждан лидировали Чукотка, Магаданская область, Коми, Мурманская область и Еврейская автономная область.