Цена нефти Brent впервые за девять лет превысила отметку $118 за баррель

Цены на нефть продолжают расти. 3 марта стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $118 за баррель. В прошлый раз такой показатель фиксировался в февраля 2013 года. Данные торгов приводит ТАСС.

Цена на нефть Brent составляла $118,13 за баррель по состоянию на 05:01 мск. Спустя три часа — к 08:09 — она снизилась до $117,22 за баррель, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $114,5 за баррель, что превышает итоговое значение предыдущей сессии на 3,48%, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Поставки из РФ стали для них непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада. Кроме того, ряд трейдеров стремятся избежать «негативной огласки», которая грозит им в случае покупки нефти из РФ.