Цена на золото в Японии обновила рекордный уровень

Розничная цена на золото в Японии снова обновила рекордный уровень на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Японский производитель материалов из драгоценных металлов Tanaka Kikinzoku, который определяет котировки на золото в стране, сообщил о продаже грамма золота за 6713 иен (более $62),
Отмечается, что цена за грамм золота выросла на 1 иену, что обновило рекорд, установленный 18 мая 2020 года.
Японское информационное агентство Kyodo передаёт, что продажи золота растут на фоне пандемии коронавирусной инфекции и беспокойства населения, связанного с нестабильной экономической ситуацией. Уточняется, что японцы опасаются второй волны пандемии.
Ранее NEWS.ru писал, что 18 мая 2020 года в Японии цена на золото в рознице выросла до рекордного уровня. Она составила 6712 иен (более $62) за грамм золота. Сообщалось, что за выходные золото подорожало на 88 иен (почти на $1).
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