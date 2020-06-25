Цена на золото в Японии обновила рекордный уровень

https://static.news.ru/photo/e8538478-b697-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: PublicDomainPictures /pixabay.com

Розничная цена на золото в Японии снова обновила рекордный уровень на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Японский производитель материалов из драгоценных металлов Tanaka Kikinzoku, который определяет котировки на золото в стране, сообщил о продаже грамма золота за 6713 иен (более $62), сообщает ТАСС.

Отмечается, что цена за грамм золота выросла на 1 иену, что обновило рекорд, установленный 18 мая 2020 года.

Японское информационное агентство Kyodo передаёт, что продажи золота растут на фоне пандемии коронавирусной инфекции и беспокойства населения, связанного с нестабильной экономической ситуацией. Уточняется, что японцы опасаются второй волны пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 мая 2020 года в Японии цена на золото в рознице выросла до рекордного уровня. Она составила 6712 иен (более $62) за грамм золота. Сообщалось, что за выходные золото подорожало на 88 иен (почти на $1).