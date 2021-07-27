Цена на кофе рекордно выросла

Из-за того, что в Бразилии на данный момент заморозки, начинается беспокойство по поводу поставок кофе и урожая следующего года. На фоне этих новостей сорт арабика подорожал до почти семилетнего рекорда. Об этом сообщает Trading Economics.

Последний раз рекордная цена на кофе была в октябре 2014 года. На нынешних торгах цена фьючерсов стала выше двух долларов за фунт. При этом Бразилия не так давно уже страдала от сильнейшей засухи за последние 100 лет. Из-за этого спад производства в стране стал самым большим за последние 20 лет, отмечается в сообщении.

Судя по данным Министерства сельского хозяйства США, потребление кофе в 2021 году впервые за последние четыре года превысило производство.

Стоит отметить, что кофе арабика — это мировой эталон фьючерсных контрактов на кофе, торгуемых на Межконтинентальной бирже. На него приходится 75% мирового производства и выращивается в основном в Бразилии и Колумбии.

Ранее британские супермаркеты сообщили о нехватке еды. В Великобритании супермаркеты и представители оптовой торговли заявили о невозможности обеспечения стабильных поставок продовольствия. Это произошло из-за нехватки рабочей силы.