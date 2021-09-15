Цена на газ в Европе выросла до $950 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 09:35 мск составила $841,39 за тысячу кубов. К 10:21 она возросла до $851,27, а в 10:46 превысила $875,84. Спустя час она перевалила за отметку в $900 и таким образом выросла за день сразу на 20%.

Ранее эксперт Игорь Юшков связал рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе с «паникой на бирже». Он отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе и возможные проблемы в грядущем отопительном сезоне. Юшков не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров.

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений. При этом создавшаяся ситуация может затянуться.