Цена на газ в Европе выросла до $950 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 09:35 мск
Ранее эксперт Игорь Юшков связал рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе с «паникой на бирже». Он отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе и возможные проблемы в грядущем отопительном сезоне. Юшков не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров.
Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Евросоюз своей борьбой с русским газом довёл цены на сырьё для Европы до высоких значений. При этом создавшаяся ситуация может затянуться.