Цена газа в Европе перестала расти на словах Путина о «Северном потоке — 2»

Цена на газ на лондонской бирже ICE замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского хаба TTF опустилась примерно с $515 до $502 за тысячу кубометров. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению, осталось достроить 15 километров, пролегающих по морю. Он отметил, что проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу, а сам газопровод на две тысячи километров короче, чем украинский транзит.

Также Путин на встрече с Меркель сообщил, что в России готовы продолжить транзит природного газа через территорию Украины после 2024 года.