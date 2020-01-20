Банк России предупредил, что снижение ставок по ипотеке простимулирует спрос на рефинансирование. Регулятор предложил банкам разработать модели процентного риска и, например, ввести дополнительную комиссию.
С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заёмщиков, но, с другой стороны, может привести к сокращению процентной маржи. Это повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях, — говорится в докладе ЦБ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Сбербанка Герман Греф предрёк снижение процентной ставки по ипотеке в 2020 году в связи с падением инфляции.
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