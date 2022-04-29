ЦБ назвал разумным объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Экономист назвала это решение разумным, передаёт ТАСС.

Центробанк считает разумным объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ — заявила Набиуллина.

Она отметила, что конфигурации сделки пока нет, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил присоединение к ВТБ попавшие под санкции банки «Открытие» и РНКБ. Эту идею премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в настоящее время является вторым банком в России по сумме активов.