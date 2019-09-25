https://static.news.ru/photo/00256f86-df88-11e9-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доходы и расходы бюджета Москвы по сравнению с прошлым годом увеличились. При этом поступления более высокие, чем траты.

Финансовую статистику приводит официальный сайт мэра столицы со ссылкой на департамент финансов.

Согласно этим данным, с января по август в бюджет поступило 1757,9 млрд рублей, это на 15,6% выше, чем за такой же период годом ранее.

Основная часть суммы — налоговые доходы. Они составили 1542,5 млрд рублей, увеличившись на 15,3%. Доходы бюджета по налогу на прибыль организаций оцениваются в 641,8 млрд рублей с ростом на 24,1%, а по налогу на доходы физических лиц — в 655,6 млрд рублей с увеличением на 10,3%.

Неналоговые доходы выросли на 10,3%, до 169,6 млрд рублей.

Траты из московской казны в январе–августе были также значительными — 1422,4 млрд рублей, это на 9,5% выше показателя восьми месяцев прошлого года.

Наибольший объём расходов связан с реализацией госпрограмм «Социальная поддержка жителей города Москвы» (308,8 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (292,4 млрд рублей) и «Столичное образование» (210,4 млрд рублей).

Отдельно выделены расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение», которые составили 191,2 млрд рублей. При этом, как отметили в департаменте финансов, с учётом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья жителей столицы составили 316,6 млрд рублей.

Что касается госдолга Москвы, то его размер не изменился и остался на уровне 30 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что одной из статей наполнения столичного бюджета в 2019 году является налог с деятельности самозанятых граждан. Только в первом полугодии они уплатили в казну более 80 млн рублей.