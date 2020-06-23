Борисов раскрыл детали внутреннего рынка товаров и услуг для госкомпаний

https://static.news.ru/photo/a325c6e8-b577-11ea-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ТЭК, представил в Госдуму поправки к законопроектам о закупках государственных компаний и госорганов. Помимо этого, он рассказал об устройстве внутреннего рынка для этих организаций.

По словам Борисова, нововведения позволят правительству определять минимальную долю закупок российских товаров для компаний с государственным обеспечением.

Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям, — цитирует Борисова РБК.

На сегодняшний день только треть рынка приходится на отечественную продукцию, а остальное — импорт. Борисов считает, что страна подарила свой внутренний рынок иностранным производителям.

Конечно, такую ситуацию необходимо менять. Многие страны мира активно поддерживают собственное производство. Преференции для «своих» есть в США, Китае, Индии, Японии, где понимают, что такие меры позволяют развивать критически важные технологии, промышленность и экономику страны в целом, — считает глава Ростеха Сергей Чемезов.

Как ранее информировал NEWS.ru, Минфин России планирует законодательно запретить госкомпаниям учитывать при расчётах прибыли некассовые расходы и неденежные убытки, занижая таким образом сумму дивидендов.