Bloomberg: ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» при любых раскладах

Германия не откажется от запуска проекта «Северный поток — 2», даже если Россия будет использовать две нитки трубопровода в качестве «рычага давления» на Украину. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.

Отмечается, что даже под угрозой введения санкций против России Германия продолжит получать газ по новому газопроводу. В этом случае, подчёркивают в издании, угрозы США не повлияют на данное решение ФРГ.

Германия не намерена перекрывать «Северный поток — 2», если президент РФ Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили, — заявили собеседники агентства.

Подчёркивается, что Германия в этом случае сосредоточится на продавливании своей позиции на уровне ЕС, что, по словам экспертов, является более сложным путём для оказания влияния на позицию российских властей, отмечается в сообщении.

В середине июля ФРГ и США опубликовали совместное заявление, призванное оказать поддержку энергетической безопасности Украины. В частности, в декларации отмечалось, что в случае угрозы применения «Северного потока — 2» в качестве «рычага давления» будет обсуждаться вопрос применения санкций в отношении России.

Ранее «Северному потоку — 2» предрекли судьбу «динозавра» энергетики. Соответствующее мнение выразил глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер. По его словам, в случае перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии российский проект рискует остаться на обочине технологического прогресса.