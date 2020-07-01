Бизнес ФРГ призвал найти мощное оружие для защиты «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3e4d3bca-bb8a-11ea-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Руководитель департамента по внешним экономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призывает применить «комфортные для ВТО» инструменты защиты торговли в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае, если против него задействуют экстерриториальные санкции. Проект реализуется, в том числе, и Россией.

Он отметил, что беспокойство экономики ФРГ связано с давлением США на ряд государств, в частности, на Иран, Кубу и другие страны Латинской Америки. Вместе с тем бизнес не рекомендовал бы «включаться в санкционную спираль», у ЕС есть «ожесточенный инструментарий», который может быть «проверен» в условиях возможного ужесточения санкций, передаёт РИА Новости.

Нужно выставить в витрине более мощное оружие, — резюмировал Трайер.

Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер оценил готовящиеся в Вашингтоне санкции против «Северного потока — 2». По его словам, введение новых ограничений станет «намеренным расторжением Трансатлантического партнёрства».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии, он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, писал NEWS.ru.