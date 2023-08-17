«Беспокоиться уже поздно»: экс-депутат о повторении дефолта 1998 года Депутат Госдумы 1998 года Язев исключил повторение дефолта в России

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В объявлении дефолта в России сейчас нет никакой необходимости. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экс-депутат Валерий Язев, состоявший в комитете Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике в 1998 году. По его словам, сегодняшнее состояние экономики России несравнимо с тем, что было в 90-е.

В этом (объявлении дефолта. — NEWS.ru.) нет никакой необходимости. Уровень внешнего долга России по сравнению с ее ВВП незначительный, да и в целом небольшой относительно уровня госдолга других стран. И состояние экономики сегодня нельзя сравнивать с положением дел в 1998 году. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для нового дефолта, — сказал Язев.

В то же время на вопрос о том, стоит ли населению начинаться беспокоиться из-за падения рубля, он ответил: «Беспокоиться уже поздно». Теперь, по его мнению, властям нужно не допустить падения реальных (помноженных на инфляцию) доходов населения. Ведь сейчас, к примеру, бюджет пополняется дешевыми по отношению к доллару рублями, а ведь на эти деньги еще надо будет строить инфраструктуру, жилье и прочие объекты.

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 руб. за доллар США). Позже ЦБ фактически отказался от мер по искусственной поддержке курса рубля. Все это как раз означало девальвацию. Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб. Банки, у которых были обязательства в долларах, начали банкротиться.