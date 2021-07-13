Бензин в России рекордно подорожал

Стоимость тонны бензина АИ-92 в России достигла рекордной отметки в 56 024 рубля. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Прошлый рекорд по цене на бензин был установлен 12 июля. Тогда за одну тонну АИ-92 на бирже давали до 55 720 рублей.

Бензин АИ-95 в настоящее время торгуется близко к рекордному значению, которое установили в июле прошлого года — 59 602 рубля. По окончании торгов во вторник биржевики давали за тонну этой марки 59 326 рублей.

Стоимость дизельного топлива также оказалась близкой к максимальным показателям. Его цена составила 51 937 рублей за тонну.

Подобная динамика вызвана высокими ценами на нефть. В начале июля цена барреля достигла наибольших показателей с октября 2018 года. Это стало возможным из-за продолжающихся разногласий стран, входящих в ОПЕК+, по вопросам объёма добычи чёрного полезного ископаемого во втором полугодии. По этой причине собрания министров стран организации уже трижды срывались.

Так, в первых числах июля некоторые участники ОПЕК+ предлагали увеличить добычу нефти, чтобы избежать её дефицита в обозримом будущем и снизить высокие цены на сырьё. На предыдущих заседаниях также обсуждался вопрос продления действующей сделки, заключённой в мае 2020-го.

Тогда участники договорились убирать с рынка 9,7 млн баррелей нефти в сутки. По состоянию на июль этот показатель сократился до 4 млн баррелей в день.

В конце прошлого года тенденция была противоположной. Тогда эксперты МЭА высчитали, что средняя цена за бензин в мире составила $0,81 за литр. В 2019-м аналогичный показатель был на 11% больше.

Ранее сообщалось, что российская комиссия по энергетике предложит региональным губернаторам перевести не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта на газ.