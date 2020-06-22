Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

https://static.news.ru/photo/d1ffe614-b488-11ea-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бензин за неделю подорожал на всех заправочных станциях Москвы, кроме АЗС «Газпром-нефти», «Лукойла» и «Татнефти», следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Средние цены на бензин Аи-92 выросли на семь копеек, Аи-95 подорожал на девять копеек, Аи-98 вырос в цене на 12 копеек — до 53,65 рубля за литр, передаёт ТАСС со ссылкой на материалы МТА.

По информации РИА Новости, все марки топлива сразу подорожали на заправках Shell, «Вемес» (ЕКА) и «Магистраль». Цена на дизельное топливо не изменилась нигде, кроме сети «Транс-АЗС».

Как писал NEWS.ru, автомобильное топливо в июне начало дорожать по всей России. Сильнее других подорожал Аи-95, биржевые цены за тонну которого местами выросли на 2216 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95. Ведомство заподозрило сговор на рынке.