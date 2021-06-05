«Вопли» металлургов вызвали новую критику Белоусова

https://static.news.ru/photo/36feadce-c613-11eb-948e-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на ПМЭФ-2021 вновь обрушился на металлургов с критикой, устроивших «вопли» из-за нескольких десятков млрд рублей, в то время, когда руководство России выделяло триллионы на поддержку остальных отраслей. Трансляция идёт на официальном сайте мероприятия.

Во время беседы с участниками международного молодёжного экономического форума на полях ПМЭФ-2021 политик заявил, что власти РФ «спалили» на поддержке экономики из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах примерно 4 трлн рублей, ничего не требуя от металлургов, получавших сверхдоходы благодаря резкому росту ценам на металлы. Белоусова также возмутили жалобы на повышенный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Решение его увеличить принято в 2020-м.

Я им (металлургам. — NEWS.ru) честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке [экономики в пандемию COVID-19] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований, — заявил вице-премьер.

Он добавил, что власти не собирается дальше наращивать госзаимствования. Накануне Белоусов заявил, что в прошлом году доходы российских металлургов выросли в несколько раз, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет. По его словам, компании отрасли «нахлобучили» государство.

Ранее сообщалось, что представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 млрд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.