Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

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Правительство выделило около 1,4 млрд рублей сельхозпроизводителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная мера позволит поддержать более 200 организаций АПК и свыше трёх тысяч местных жителей, имеющих подсобные хозяйства, сообщается на сайте кабмина.

Большая часть средств — свыше 1 млрд рублей — будет направлена в Амурскую область, где сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу был нанесён самый значительный урон. Остальные средства поступят в...