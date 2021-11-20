Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:28, 21 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Минэнерго Белоруссии заявили о возобновлении с сегодняшнего дня экспорта электроэнергии на Украину. В ведомстве отметили, что поставки осуществляются согласно заключённому ранее контракту, передаёт Telegram-канал Министерства энергетики Белоруссии. Украинская сторона подтверждает, что в настоящее время соседняя страна транспортирует 415 МВт·ч. Ранее на этой неделе сообщалось о прекращении коммерческих поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии.
Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом, — указано в заявлении.
Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье.
Ранее появилось сообщение, что поставки белорусской энергии на Украину прекратятся с 18 ноября. Возможность дальнейших поставок Белоруссия собиралась рассматривать с учётом своих «технических возможностей».
Тем временем на Украину доставили морем первую партию угля из США в 60,5 тысячи тонн для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго». Всего договорённость с международными поставщиками предусматривает импорт семи таких партий.