https://static.news.ru/photo/288759d6-2e01-11ea-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Концерн «Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний. Там сообщили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.

Поставки сырья были остановлены с 1 января 2020 года из-за отсутствия новых контрактов.

Поставки нефти из России остановились. Сейчас идёт активная работа по заключению контрактов на январь, — цитирует «Интерфакс-Запад» представителя пресс-службы концерна.

По его словам, помимо прочего, ведётся «работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям».

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня. Запасы нефтяного сырья позволят сохранить работы на технологически приемлемом уровне до середины января.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.