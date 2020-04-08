Белоруссия хочет ратифицировать газовый протокол с РФ на прежних условиях

https://static.news.ru/photo/85e02608-42e7-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press/Global Look Press

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии намерены 9 апреля ратифицировать протокол с Россией к межправсоглашению о формировании стоимости газа, которым закреплена цена на газ для республики в 2020 году на уровне $127 за тысячу кубометров.

Суть документа состоит в том, чтобы финансовые условия поставки природного газа в Беларусь в 2020 году не ухудшились по сравнению с прошлым годом, — пояснил член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи нижней палаты белорусского парламента Владимир Синяк.

При этом он отметил, что условия протокола могут быть пересмотрены после ратификации, если будут достигнуты соответствующие договорённости с российской стороной, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для республики должна составлять $40–45 за тысячу кубометров с учетом логистики.