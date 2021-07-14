У микрофинансовых организаций появился конкурент

Микрофинансовые организации (МФО) могут потерять часть своих клиентов, так как банки начали предлагать услуги по выдачи небольших сумм денег по меньшим процентным ставкам. Об этом пишет «Коммерсант».

Новый проект кредитных организаций направлен в первую очередь на своих же собственных клиентов, так как на высокие риски, которые характерны для микрозаймов, банки идти не готовы, отмечается в сообщении.

При этом всё больше крупных банков предлагают своим клиентам взять определённую сумму денег до зарплаты. Диапазон выдаваемого займа колеблется в пределах 10-30 тысяч рублей.

Кроме того, подобный сервис является перспективным и более клиентоориентированным. Получается, что банки в отличие от МФО более гибко подходят к ситуации с финансовыми трудностями граждан.

Однако большинство граждан всё равно идут брать деньги взаймы именно в МФО. В основном это связано с тем, что требования в получении денег значительно проще, чем в банках.

Ранее стало известно число выданных микрозаймов в России с начала года. С января по май 2021 года россияне получили более 10,5 миллиона микрозаймов. При этом за 2019 год, граждане России получили более 18 миллионов кредитов, а уже за 2020 год их количество выросло до 19 миллионов.